Американская писательница Памела Друкерман является автором бестселлера "Французские дети не плюются едой". Она утверждает, что французские малыши более воспитанные, чем, например, американские сверстники. Какой секрет родителей – читайте в материале.

Делают паузу перед тем, как успокаивать ребенка

Французские мамы не спешат моментально успокаивать своих детей сразу же после того, как малыш начинает плакать.

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Вместо того чтобы сразу бежать к ребенку, они ждут около 5 минут, ведь это время позволяет успокоиться, как маме, так и малышу. Кроме того, такими действиями родители с маленького возраста учат детей быть независимыми.



Французское воспитание / Фото Simone Perele

Нет понятия "детская пища"

Когда другие мамы покупают печенье в виде принцесс или машинок из известных мультфильмов, француженки кормят детей только теми продуктами, которые едят сами. Безусловно, это не так приятно для малышей, но позволяет воспитывать неразборчивых в еде детей.

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Разговаривают с детьми как со взрослыми

Они не перекручивают свой голос и не "сюсюкаются" с детьми. Французы считают, что разговаривать с младенцами нужно в нормальном и спокойном тоне. По их мнению, так они демонстрируют уважение к ребенку и учат его "зрелости с маленького возраста".