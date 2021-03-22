Социальные сети не только изменили жизнь человека, но и трансформировали представления о них самих. Как это повлияло на подростков и почему они так много времени проводят в гаджетах – читайте в материале.

Почему для человека важны социальные сети

Соцсети создают иллюзию внимания, ведь каждый пост или твит может автоматически просмотреть множество людей. Это создает впечатление отсутствия одиночества.

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Также они дают возможность контролировать общение. Современные подростки пренебрегают возможностью беседы, а вместо этого пишут. Шерри Теркл, которая является доктором психологии Гарвардского университета, профессором Массачусетского технологического института и спикеркой TEDx, объяснила почему так происходит. По ее мнению, в реальном времени нет возможности контролировать то, что вы передаете.

Сообщения, электронная почта, посты – все это позволяет нам быть такими, какими мы хотим быть. Мы можем редактировать, а это значит – можем удалять, ретушировать лицо, голос, тело,

– сообщила Шерри Теркл.

Подростки хотят, чтобы во время встреч были их идеальные версии. Однако когда люди запинаются, колеблются или не находят слов, они раскрываются друг перед другом.

Соцсети побуждают действовать. Хотя за этим делами стоит всего лишь нарциссическая потребность быть увиденным. Раньше люди делились впечатлениями в соцсетях. Сейчас они ищут впечатлений, чтобы было чем похвастаться. Это поддерживает в них дух соперничества, не дает оставаться в "зоне комфорта"

Подростки в соцсетях

Цель исследования международной группы ученых под руководством Абдесалама Бусалима из Дублинского Университета была сосредоточена как раз на поведении тинейджеров в соцсетях. Для этого были проанализированы 104 исследования на эту тему в США, Европе, Азии, Африке, Австралии, на Ближнем Востоке.

В социальных сетях подростки пытаются найти нужную информацию и советы. Контент, который они спрашивают и размещают на страницах, зависит от эмоциональных, а не интеллектуальных нужд. Если говорить о лидерах влияния, подростки ориентируются на сверстников и тех, кто незначительно старший по возрасту, а не на взрослых звезд, музыкантов, политиков, спортсменов.



Соцсети для подростков / Фото Healthcare IT News

У нового поколения очень популярны советы, как вести себя на первом свидании, как завершить отношения, как отстаивать свои интересы перед родителями. То есть они коллективно определяют, как вести себя каждому отдельному человеку.

Другое исследование показывает, что люди имеют склонность к самоцензуре, то есть долго перерабатывают либо не размещают тексты, фото, видео, если не понимают запросов их аудитории. Итак, люди все чаще размещают что-то не для себя, а ради того, чтобы понравиться другим.

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Противостоять этим негативным тенденциям, по мнению ученых, может критическое мышление, ценность живого общения и самосознания. Приучать к этому детей должны родители, пока они не начали ориентироваться исключительно на советы из соцсетей.