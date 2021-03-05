Впервые в детский сад: как помочь малышу адаптироваться
Детский сад для малыша является первым местом социализации. Ребенок там может чувствовать себя тревожно и напряженно, ведь все чужое и нет рядом родителей. Чтобы облегчить адаптацию к садику, папа и мама могут воспользоваться некоторыми подсказками.
Источник:Украинская правда
Подготовьте "пакет поддержки"
Это может быть рисунок вашей семьи, который создали вместе, мягкое сердце с общим фото. Ребенок должен иметь эту вещь с собой в рюкзаке или в кармане куртки.
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Малышу можно объяснить, что "пакет поддержки" это признак того, что папа и мама думают о ребенке и любят. Символические вещи помогают детям найти эмоциональную опору и напоминают о хорошем.
Усильте ощущение присутствия мамы
Без присутствия мамы малыши начинают волноваться, плакать и капризничать. Ребенок может замыкаться, не захочет подходить к воспитательнице или к другим детям. Чтобы этого не произошло, родители должны помочь малышу понять: если он ходит в садик, а не проводит целый день с мамой и папой, не означает, что его не любят.
Детский сад / Фото mom365
Есть хороший метод укрепления отношений между родителями и детьми, который называется "вопрос на хороший сон". Каждый вечер, когда вкладываете ребенка спать, спрашивайте одну вещь, а потом вместе обсуждайте ответ. Это не отнимает много времени: от 3 до 10 минут, а ребенок засыпает зная, что родители ценят и слушают его мысли.
Какие могут быть вопросы:
- Какой твой любимый персонаж из мультиков и чем он тебе нравится?
- Что бы ты хотел попросить у доброго волшебника?
- Если бы ты встретила любимого персонажа, то как бы ты хотела провести с ними день?
- Как думаешь, какие мечты людей чаще всего выполняют феи?
Руководствуясь интересами ребенка и его настроением, модифицируйте вопрос, придумывайте новые.
Любимая игрушка тоже идет в садик
Есть дети, которым очень важно иметь с собой любимого мягкого зайца или книгу. Если малыш просит взять из дома в сад одну – две вещи, это не значит, что он требует лишнего или капризничает. Это позволяет ему чувствовать себя защищенным и в безопасности.
Любимая игрушка / Фото Depositphotos
Воспользуйтесь сказками
Дети чувствительны к сказкам и историям, потому что они доступны для понимания, а персонажи оказываются в известных им проблемах или трудностях. Психолог Дорис Бретт написала книгу "Жила-была девочка, похожая на тебя". Она объясняет родителям принципы составления терапевтической сказки и приводит примеры историй, которые спасут в различных ситуациях. Через сказку ребенок усваивает, как можно вести себя и изучает новые для него способы взаимодействия с другими.
Что нужно для того, чтобы составить сказку под нужды ребенка:
- Герой или героиня, которая интересна ребенку.
- Проблемную ситуацию или трудности – аналогичные тем, которые есть у ребенка.
- Понятный ребенку способ для решения проблемы, которым воспользовался герой. Этот способ должен быть простым для запоминания и не слишком сложным в исполнении.
- Счастливое окончание истории.
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Вы можете рассказать о маленькой сове, которая была очень напугана. Она узнала, что скоро идет в садик, но не знала, что такое "сад". Тогда ее мама рассказала, с кем она встретится там и как выглядит типичный день в саду. Так сова перестала бояться и захотела его посещать.
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