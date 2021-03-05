Детский сад для малыша является первым местом социализации. Ребенок там может чувствовать себя тревожно и напряженно, ведь все чужое и нет рядом родителей. Чтобы облегчить адаптацию к садику, папа и мама могут воспользоваться некоторыми подсказками.

Подготовьте "пакет поддержки"

Это может быть рисунок вашей семьи, который создали вместе, мягкое сердце с общим фото. Ребенок должен иметь эту вещь с собой в рюкзаке или в кармане куртки.

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Малышу можно объяснить, что "пакет поддержки" это признак того, что папа и мама думают о ребенке и любят. Символические вещи помогают детям найти эмоциональную опору и напоминают о хорошем.

Усильте ощущение присутствия мамы

Без присутствия мамы малыши начинают волноваться, плакать и капризничать. Ребенок может замыкаться, не захочет подходить к воспитательнице или к другим детям. Чтобы этого не произошло, родители должны помочь малышу понять: если он ходит в садик, а не проводит целый день с мамой и папой, не означает, что его не любят.



Детский сад / Фото mom365

Есть хороший метод укрепления отношений между родителями и детьми, который называется "вопрос на хороший сон". Каждый вечер, когда вкладываете ребенка спать, спрашивайте одну вещь, а потом вместе обсуждайте ответ. Это не отнимает много времени: от 3 до 10 минут, а ребенок засыпает зная, что родители ценят и слушают его мысли.

Какие могут быть вопросы:

Какой твой любимый персонаж из мультиков и чем он тебе нравится?

Что бы ты хотел попросить у доброго волшебника?

Если бы ты встретила любимого персонажа, то как бы ты хотела провести с ними день?

Как думаешь, какие мечты людей чаще всего выполняют феи?

Руководствуясь интересами ребенка и его настроением, модифицируйте вопрос, придумывайте новые.

Любимая игрушка тоже идет в садик

Есть дети, которым очень важно иметь с собой любимого мягкого зайца или книгу. Если малыш просит взять из дома в сад одну – две вещи, это не значит, что он требует лишнего или капризничает. Это позволяет ему чувствовать себя защищенным и в безопасности.



Любимая игрушка / Фото Depositphotos

Воспользуйтесь сказками

Дети чувствительны к сказкам и историям, потому что они доступны для понимания, а персонажи оказываются в известных им проблемах или трудностях. Психолог Дорис Бретт написала книгу "Жила-была девочка, похожая на тебя". Она объясняет родителям принципы составления терапевтической сказки и приводит примеры историй, которые спасут в различных ситуациях. Через сказку ребенок усваивает, как можно вести себя и изучает новые для него способы взаимодействия с другими.

Что нужно для того, чтобы составить сказку под нужды ребенка:

Герой или героиня, которая интересна ребенку.

Проблемную ситуацию или трудности – аналогичные тем, которые есть у ребенка.

Понятный ребенку способ для решения проблемы, которым воспользовался герой. Этот способ должен быть простым для запоминания и не слишком сложным в исполнении.

Счастливое окончание истории.

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Вы можете рассказать о маленькой сове, которая была очень напугана. Она узнала, что скоро идет в садик, но не знала, что такое "сад". Тогда ее мама рассказала, с кем она встретится там и как выглядит типичный день в саду. Так сова перестала бояться и захотела его посещать.