Обогащая словарный запас, ребенок учится быть коммуникабельным, не стесняется знакомиться с другими детьми, а еще растет любознательным и видит в родителях авторитет, ведь малышу кажется, что они знают ответы на все вопросы. Как способствовать развитию речи у ребенка – читайте в материале.

С самого начала начинать общаться

Даже не с того момента, когда впервые увидели малыша, а еще раньше, когда узнали о беременности. Продолжайте это делать и после рождения.

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Родители могут утверждать, что ребенок до 2 – 3 месяцев ничем не интересуется. Если же они не будут пробуждать это любопытство, то он никогда не будет.

Начинайте утром

Поздоровайтесь с малышом, возьмите его на руки и пройдитесь квартирой. Расскажите подробно обо всем, что попадается на глаза, называйте цвета предметов, их назначение. Подобные действия следует делать и на улице. Ребенок привыкнет к вашему голосу, а в возрасте 6 месяцев уже четко сможет показывать пальчиком на определенный предмет.



Начинайте утром / Фото Dermstore

Развивайте речь 2-летнего малыша

Ребенок 2 лет способен запомнить свое имя и фамилию, имя родителей и родственников, названия цветов, растений, животных, транспорта и многое другое. А еще он уже может усвоить согласования времен и родов, употреблять слова в правильной форме. Не требуйте от ребенка совершенной речи, однако исправляйте ошибки сразу.

Постоянно разговаривайте

Говорите с ребенком всегда и о чем-либо. Таким образом ребенок будет слышать модель разговора, построения предложений и перенимать эти черты себе.

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Для того чтобы малышу было интереснее, можете придумывать различные упражнения. Например, гуляя в парке, обратите внимание ребенка на какой-то предмет, спросите, какого он цвета. Рассматривая картинки, опишите каждую из них до мелочей. Важно при этом не забыть попросить малыша сделать то же самое.