Как происходит дружба между приемным мальчиком и его собакой: трогательные фото
О мальчике Бадди и его лучшем друге – лабрадудле Рейгане написали и выпустили благотворительную книгу. Ее цель поддержать приемные родительские организации.
Источник:Bored panda
Мальчика Бадди усыновили, когда ему было 11 месяцев. С тех пор он находился в постоянной любви лабрадудля Рейгана.
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Собаку же взяли в семью в возрасте 8 недель, чтобы помочь справиться с болью и грустью. На тот момент семейству уже дважды пришлось отдать первых приемных детей.
В США хорошо развита система приемных семей. Она рассчитана для детей, которых социальные службы отбирают у родителей. Если же мама или папа "исправляются", им возвращают детей. Если же нет, то после лишения их родительства, ребенка можно усыновить.
"Рейган прекрасно контактирует с детьми и другими собаками. Мы не встречали еще никого, кто бы ему не понравился. То, что мы его взяли, было одним из лучших решений, которые мы когда-либо принимали. Он привнес так много радости в наши жизни и жизнь многих людей", – сообщила приемная мать.
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Смотрите фото: дружба Бадди и Рейгана
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