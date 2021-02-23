О мальчике Бадди и его лучшем друге – лабрадудле Рейгане написали и выпустили благотворительную книгу. Ее цель поддержать приемные родительские организации.

Мальчика Бадди усыновили, когда ему было 11 месяцев. С тех пор он находился в постоянной любви лабрадудля Рейгана.

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Собаку же взяли в семью в возрасте 8 недель, чтобы помочь справиться с болью и грустью. На тот момент семейству уже дважды пришлось отдать первых приемных детей.

В США хорошо развита система приемных семей. Она рассчитана для детей, которых социальные службы отбирают у родителей. Если же мама или папа "исправляются", им возвращают детей. Если же нет, то после лишения их родительства, ребенка можно усыновить.

"Рейган прекрасно контактирует с детьми и другими собаками. Мы не встречали еще никого, кто бы ему не понравился. То, что мы его взяли, было одним из лучших решений, которые мы когда-либо принимали. Он привнес так много радости в наши жизни и жизнь многих людей", – сообщила приемная мать.

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