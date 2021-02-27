Вихователька дитячого садка Гелен Хулік у 1938 році відмовилася вдягнути спідницю на судове засідання. Через це суддя заборонив їй давати свідчення і відправив до в'язниці на 5 днів.

На той час в американських судах діяв суворий дрес-код: жодна жінка не мала права прийти на засідання у штанах. Однак Гелен домоглася права вдягнути те, що їй заманеться.

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Суд, штани та непокора

28-річну Гелен Хулік викликали в суд для надання показів проти 2 чоловіків, яких підозрювали у крадіжці. 9 листопада 1938 року жінка прийшла на судове засідання. Вона була вдягнута у штани. Побачивши це, суддя переніс розгляд справи та попросив Гелен повернутися у сукні.

Однак жінка вирішила, що буде відстоювати свої права.

Я цього не робитиму. Мені подобаються штани, вони зручні,

– цитували жінку місцеві газети.



Гелен Хулік вдягнула штани для свідчення у суді / Фото The Los Angeles Times

Наступного разу Гелен знову з'явилася в судовій залі в неприйнятному на той час одязі. Після того, як вона присягнула як свідок, суддя зупинив слухання.

Востаннє, коли ви були в цьому суді в штанах, ви привертали багато уваги глядачів, ув'язнених та судових аташе. Суд наказує вам повернутися завтра у відповідному одязі. Якщо ви наполягатимете на носінні штанів знову, вам буде заборонено давати показання. І будьте готовими до покарання за неповагу до суду відповідно до закону,

– заявив служитель Феміди.

Як не намагався адвокат переконати Гелен дослухатися до судді, вона все одно стояла на своєму.

"Я 15 років носила штани і буду це робити й надалі. А якщо суддя посадить мене до в'язниці, я сподіваюся, що це допоможе назавжди звільнити жінок від антислабізму", – сказала вона.

Так і сталося. Наступного дня Гелен відправили до в'язниці на 5 днів за неповагу до суду. Там їй довелося вдягнути тюремне вбрання – джинсову сукню.



Адвокат Гелен і нотаріус працюють над тим, щоб звільнити її з в'язниці / Фото The Los Angeles Times

Вільна вдягати, що хоче

Згодом адвокат скасував вирок в апеляційному суді. Гелен також дозволили вільно носити штани на засіданні.

17 січня 1939 року вихователька нарешті виступила в суді та, як не дивно, вона була вдягнена в сукні. Мабуть, таким був її вибір.



Гелен нарешті вдягнула сукню на засідання суду / Фото The Los Angeles Times