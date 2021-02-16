Внук хотел воплотить свою мечту, поэтому спросил у дедушки, где можно найти волшебники. Чтобы ребенок не переставал верить в чудо, дедушка решил помочь воплотить желание малыша.

Отец в социальных сетях поделился небольшой историей своей семьи. Он сообщил, что его младший сын обратился к дедушке с вопросом, знает ли тот какого-то волшебника.

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Когда у мальчика спросили, почему он об этом спрашивает, то ребенок признался, что хочет попросить колдуна указать место, где можно найти сокровища.

Дедушка решил помочь внуку с этой задачей. Он закопал на территории, принадлежащей их семье, "магические сокровища" и сделал карту. Затем дедушка предложил ребенку отправиться на их поиски. Мальчик был в восторге от такого приключения.



Поиск сокровищ с дедушкой / Фото Reddit

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Пользователи Reddit расхвалили дедушки исообщили, что хотели бы в будущем быть похожими на этого мужчину и уметь так воплощать детские мечты.