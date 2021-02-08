Мальчик Доминик во время семейного отдыха в США нашел и привел домой маленького олененка. Увидев это, мать ребенка очень удивилась.

Молодая мама Стефани Браун отдыхала вместе с семьей на специальной базе. Когда женщина собирала вещи, чтобы возвращаться домой, ее 4-летний сын Доминик бегал возле дома.

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В один момент мальчик позвал маму и женщина сразу пошла смотреть, не случилось ли с ними ничего. Однако оказалось, что сын ждет мать не один.



Доминик с олененком / Фото фейсбук Стефани Браун

Доминик каким-то образом подружился с олененком и привел его домой. Пока смелый зверь с интересом оглядывался, женщина сделала фото, которое быстро стало вирусным. При этом она отметила, что на пижаме сына был изображен Рудольф – олень с красным носом, который помогает Санта-Клаусу.

Я стояла и думала: "Такого просто не может быть!". Доминик вел себя так, будто ничего не произошло и это совершенно нормальная для него ситуация. Они были такими дружественными – даже двигались синхронно,

– вспомнила Стефани Браун.

Несмотря на то, что олененок вовсе не боялся людей, а сын явно хотел забрать нового знакомого с собой домой, Стефани пришлось разлучить необычную парочку.

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Она попросила Доминика пройтись вместе с лесным гостем назад к опушке, чтобы тот смог найти маму. Сын послушался и повел олененка к зарослям, пока Стефани пыталась осознать, что произошло.