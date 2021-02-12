С бешеной скоростью отец сумел спасти дочь, когда она перелезал через перила своей кроватки. Девочка не смогла удержаться и упала.

Отец сидел в детской комнате и был сосредоточен на телефоне. В этот момент его младшая дочь перегнулась через перила кроватки, не выдержала баланса и упала. Мужчина мгновенно бросился к девочке и успел поймать ее уже у пола.

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Все комментаторы были в восторге от прыжка отца. Сам мужчина отметил, что никогда не был идеальным, но он рад, что в этот момент находился в комнате.

Я видел все периферийным взглядом, даже когда я был сосредоточен на телефоне,

– вспомнил отец.

Мужчина также отметил, что у всех родителей очень четко выработанные рефлексы, когда дети рядом пустуют. "Они просто должны быть быстрыми во многих случаях. У меня это не первое спасение, вероятно, не последнее", – добавил папа.

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