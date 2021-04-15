Программа изучения английского в школах идет четко календарному плану и не так часто учителя останавливаются чтобы "разжевать" материал. Поэтому только специализированные школы и лицеи в больших городах могут похвастаться хорошими результатами учеников.

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Родителям и учителям важно давать детям понимание, что английский – это не только конкурентные возможности в будущем, но и сам процесс изучения языка чрезвычайно полезен для всестороннего развития: тренировка памяти, развитие творчества, когнитивных и коммуникативных навыков.

Важно! Как подготовиться к ВНО по математике, а также к ВНО по украинскому языку и литературе.

Советы родителям школьников и будущих абитуриентов, которые помогут подготовиться к ВНО:

• Когда ребенок начал изучать язык, давайте ему больше контента на английском, где он может встретить знакомые слова и слышать произношение. Например, передачи о животных, мультфильмы и книги.

• Начинайте изучать английский дополнительно уже с начальной школы. Тогда с каждым годом ребенку будет все легче усваивать и повышать уровень в общении со своими сверстниками.



Начинайте учить ранее / Фото Pinterest​

• Подберите оптимальный и удобный формат обучения для ребенка – в группе или индивидуально. Обычно, изучение языка в небольшой группе является лучшим вариантом: можно практиковаться, используя различные активности, учиться на чужих ошибках и тренировать "разговорный" язык.

Однако есть дети, которым комфортнее учиться индивидуально. Поэтому лучше попробовать оба варианта и прислушиваться к впечатлений ребенка.

• Не прерывайте учебный процесс по иностранному языку, ведь если ребенок имеет паузы в изучении английского или другого языка, ему потом труднее догнать – язык быстро забывается, когда не используется. Поэтому 3 месяца летних каникул для английского – это многовато.



Не прерывайте учебный процесс / Фото MiddleWeb

• Абитуриенту важно уметь правильно распланировать свое время и график, сосредоточиться на основных предметах, которые планирует сдавать. Полезно начинать подготовку к обязательным предметам за 2 года к ЕГЭ.

Первый год – улучшаете общий уровень знаний по предмету, а во втором учитесь стратегий и алгоритмов написания ВНО.

• При подготовке к сдаче ВНО по английскому очень важно блок задач "Reading" (чтение). Поэтому полезно приучать ребенка к чтению не только на украинском языке, но и на английском.

• Объясните ребенку о важности знания иностранных языков и возможности, которые они открывают. Создавайте вместе цели, мотивируйте ребенка к обучению. Если есть принуждение, то высокого результата не будет.

Важно Как помочь абитуриентам подготовиться к ВНО: полезные советы родителям

• Будьте постоянно в диалоге со школой и преподавателями, ведь от них и их отношения к учебному процессу зависит большая часть результата ребенка на ВНО.

• Если родители не изучили или забыли язык, учите вместе с ребенком. И вам полезно, и ребенку приятно с родителями проводить время.