Програма вивчення англійської в школах йде чітко календарному плану й не так часто вчителі зупиняються аби "розжувати" матеріал. Тому лише спеціалізовані школи та ліцеї у великих містах можуть похвалитися гарними результатами учнів.

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Батькам та вчителям важливо давати дітям розуміння, що англійська — це не тільки конкурентні можливості в майбутньому, але й сам процес вивчення мови надзвичайно корисний для всебічного розвитку: тренування пам'яті, розвиток творчості, когнітивних та комунікативних навичок.

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Поради батькам школярів та майбутніх абітурієнтів, які допоможуть підготуватись до ЗНО:

• Коли дитина почала вивчати мову, давайте їй більше контенту англійською, де вона може зустріти знайомі слова та чути вимову. Наприклад, передачі про тварин, мультфільми та книги.

• Починайте вивчати англійську додатково вже з початкової школи. Тоді з кожним роком дитині буде все легше засвоювати та підвищувати рівень у спілкуванні зі своїми однолітками.

Починайте вчити раніше / Фото Pinterest

• Підберіть оптимальний та зручний формат навчання для дитини — в групі або індивідуально. Зазвичай, вивчення мови у невеликій групі є найкращим варіантом: можна практикуватися, використовуючи різні активності, вчитися на чужих помилках і тренувати "розмовну" мову.

Проте є діти, яким комфортніше вчитися індивідуально. Тому краще спробувати обидва варіанти та прислухатися до вражень дитини.

• Не переривайте навчальний процес з іноземної мови, адже якщо дитина має паузи у вивченні англійської чи іншої мови, їй потім важче наздогнати — мова швидко забувається, коли не використовується. Тож 3 місяці літніх канікул для англійської — це забагато.

Не переривайте навчальний процес / Фото MiddleWeb

• Абітурієнту важливо вміти правильно розпланувати свій час та графік, зосередитись на основних предметах, які планує здавати. Корисно починати підготовку до обов’язкових предметів за 2 роки до ЗНО.

Перший рік — покращуєте загальний рівень знань з предмета, а у другому навчаєтесь стратегій та алгоритмів написання ЗНО.

• При підготовці до здачі ЗНО з англійської дуже важливим є блок завдань "Reading" (читання). Тому корисно привчати дитину до читання не лише українською мовою, а й англійською.

• Розповідайте дитині про важливість знання іноземних мов та можливості, які вони відкривають. Створюйте разом цілі, мотивуйте дитину до навчання. Якщо є примус, то високого результату не буде.

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• Будьте постійно в діалозі зі школою та викладачами, адже від них та їхнього ставлення до навчального процесу залежить велика частка результату дитини на ЗНО.

• Якщо батьки не вивчили чи забули мову, вчіть разом з дитиною. І вам корисно, і дитині приємно з батьками проводити час.