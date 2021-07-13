Многие вещи для свадьбы пара уже успела оплатить, поэтому надо было решить, что с ними делать.

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Сначала они уменьшили список своих гостей до 50. Потом решили еще изменить даты. В конечном итоге они вообще отменили празднование и захотели жениться в мэрии.

Деньги за платье и услуги диджея все-таки пропали. Фотограф согласился сделать кадры с церемонии у мэрии, а заведение, в котором должен был пройти банкет, позволило молодым оставить свой депозит на будущее.

Эмили Багг и Билли Льюис / Фото Sophie Cazottes Photography

У пары оставалась только залог 5 тысяч долларов за свадебное питания, однако влюбленные решили найти для него другое применение. Эмили Багг является сотрудником некоммерческой организации Thresholds, что помогает людям, страдающим биполярным расстройством, шизофренией и другими тяжелыми психическими заболеваниями.

Вместе с мужем она обратилась к генеральному директору Thresholds и к владельцу кейтеринговой службы Big Delicious Planet с предложением на деньги для банкета собрать праздничные ужины до Дня благодарения и раздать их нуждающимся.

Еда, которую организовали молодые / Фото Big Delicious Planet

Кейтеринговая служба собрала 200 блюд, которые отправились к жителям Чикаго, страдающим от психических заболеваний. В каждую коробку были положены индейка, картофельное пюре и овощи. Организация Thresholds потеряла много пожертвований из-за пандемии, поэтому щедрый жест супругов был для нее очень важен.

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Эмили отметила, что такое дело является прекрасным началом их брака. Билли же сообщил, что очень гордится женой.