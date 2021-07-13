Багато речей для весілля пара вже встигла оплатити, тому треба було вирішити, що з ними робити.

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Спочатку вони зменшили список своїх гостей до 50. Потім вирішили ще змінити дати. В кінцевому результаті, вони взагалі скасували святкування й одружилися в мерії.

Гроші за плаття та послуги діджея все-таки пропали. Фотограф погодився зробити кадри з церемонії біля мерії, а заклад, в якому повинен був пройти банкет, дозволило молодятам залишити свій депозит на майбутнє.



Емілі Багг і Біллі Льюїс / Фото Sophie Cazottes Photography

У пари залишалася тільки застава 5 тисяч доларів за весільне харчування, проте закохані вирішили знайти для нього інше застосування. Емілі Багг є співробітником некомерційної організації Thresholds, що допомагає людям, що страждають на біполярний розлад, шизофренію та іншими важкими психічними захворюваннями.

Разом з чоловіком вона звернулася до генерального директора Thresholds і до власника кейтерингової служби Big Delicious Planet з пропозицією на гроші для банкету зібрати святкові вечері до Дня подяки, щоб роздати їх нужденним.



Їжа, яку організували молодята / Фото Big Delicious Planet

Кейтерингова служба зібрала 200 страв, які вирушили до жителів Чикаго, що страждають від психічних захворювань. У кожну коробку були покладені індичка, картопляне пюре та овочі. Організація Thresholds втратила багато пожертвувань через пандемію, тому щедрий жест подружжя був для неї дуже важливий.

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Емілі зазначила, що така справа є прекрасним початком їх шлюбу. Біллі ж повідомив, що дуже пишається дружиною.