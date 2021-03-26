Влюбленные случайно сделали друг другу предложение: видео и фото с трогательной реакцией
Канадский фотограф Миранда Андерсон в социальных сетях рассказала о самой романтической фотосессии, которую ей когда-либо приходилось снимать.
Источник:Инстаграм Миранды Андерсон
Девушка, которую зовут Сави, попросила сделать романтические фото для нее и ее парня Шарата. При этом она призналась, что собирается сделать своему предложение.
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Известно, что пара встречалась более 2,5 лет. Однако из-за пандемии COVID-19 последних 6 месяцев они не могли быть вместе. Поэтому Сави сообщила Шарату, что хочет организовать фотосессию в честь их долгожданного воссоединения.
За несколько дней до фотосессии Шарат также рассказал фотографу Миранде, что планирует сделать предложение любимой Сави. "Я была шокирована. Помню, что у меня просто челюсть от этого отвисла. Я буквально потеряла дар речи примерно минут на 20. Они собирались сделать друг другу предложение", – вспомнила Миранда Андерсон.
Смотрите фото, какие сделала Миранда Андерсон:
Во время фотосессии Миранда попросила обоих влюбленных стать спинами друг к другу и развернуться на счет три. Именно тогда оба одновременно достали кольца и стали на колени.
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"Это было так необычно. Я даже всплакнула за камерой, когда они сделали предложение одновременно. И я не переставая снимала, чтобы не пропустить ни секунды", – добавила Андерсон.
Смотрите видео: как влюбленные одновременно сделали предложение друг другу
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