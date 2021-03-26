Канадский фотограф Миранда Андерсон в социальных сетях рассказала о самой романтической фотосессии, которую ей когда-либо приходилось снимать.

Девушка, которую зовут Сави, попросила сделать романтические фото для нее и ее парня Шарата. При этом она призналась, что собирается сделать своему предложение.

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Известно, что пара встречалась более 2,5 лет. Однако из-за пандемии COVID-19 последних 6 месяцев они не могли быть вместе. Поэтому Сави сообщила Шарату, что хочет организовать фотосессию в честь их долгожданного воссоединения.

За несколько дней до фотосессии Шарат также рассказал фотографу Миранде, что планирует сделать предложение любимой Сави. "Я была шокирована. Помню, что у меня просто челюсть от этого отвисла. Я буквально потеряла дар речи примерно минут на 20. Они собирались сделать друг другу предложение", – вспомнила Миранда Андерсон.

Смотрите фото, какие сделала Миранда Андерсон: