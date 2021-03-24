Кэролин и Келли Гей отпраздновали свою 50-ю годовщину свадьбы в очаровательный способ. Влюбленные воссоздали день своей свадьбы.

Кэролин и Келли Гей обменялись обетами 12 марта 1971 года. Прошло 50 лет и пара все еще вместе счастлива. У них 3 детей и 4 внуков.

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Кэролин пережила рак молочной железы, а Келли пересадили почку 17 лет назад. Сейчас супруги являются активными членами донорской сети штата Айова.

Чтобы отпраздновать свой юбилей, Кэролин предложила мужу вернуться в тот день, когда они сказали друг другу "Я люблю". Влюбленные решили воссоздать некоторые фото с их свадебного альбома.

Келли радостно согласился на идею жены. Он признался, что обычно ему безразличны подобные случаи, но 50-летний юбилей – важная дата.

Для этой съемки Кэролин отращивала волосы за 3 года до годовщины, чтобы оно было такой же длины, как и 50 лет назад. Сама фотосессия проходила в той же церкви, в которой супруги поженились. Кэролин надела свое белое свадебное платье, которое все еще идеально ей подходило, а Келли – костюм.

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"Мы пережили много, но я не знаю, пережили ли мы нечто большее, чем другие пары. Я не думаю, что мы имеем что-то особенное. Мы просто нашли способ преодолеть тяжелые времена и насладиться жизнью", – рассказал Келли.

Смотрите фото: 50 годовщина Кэролин и Келли Гей