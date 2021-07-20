В стратосферу поднимется огромный шар размером с футбольное поле, где можно будет провести свадьбу. Стоимость такого полета будет достигать 125 тысяч долларов, а само путешествие продлится около 6 часов.

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Во время полета пассажиры смогут любоваться 360-градусным обзором Земли. Кроме этого, в капсуле будет ванная комната, бар и Wi-Fi.

Скорость аппарата будет невелика – примерно 12 миль в час, то есть 5 метров в секунду. Разработчики объясняют это тем, что так будет комфортнее пассажиру и он сможет больше расслабиться.

Space Perspective уже полностью распродала билеты на 2024 год, поэтому ближайшие возможные даты только в 2025 году. Клиенты приобрели капсулы для групповых мероприятий, а некоторые будут устраивать там свои свадьбы.

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Смотрите видео: как выглядит капсула