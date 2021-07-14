Если у влюбленных появляется ощущение, что отношения в паре со временем становятся менее романтичными, тогда следует не ждать, а начинать действовать.

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• Вернитесь в прошлое. Для этого нужно вспомнить, как развивались отношения, что делали и обсуждали в период "конфетно-букетного" периода. Ведь раньше не только же готовили и убирали, поэтому вернитесь к этому.

• Определите для себя, что еще хотите получить от отношений.



Поговорите / Фото mindbodygreen

• Распределите бытовые обязанности. Быт – это прекрасно, когда чувствуете нежность, но ужасно, когда это постоянные проблемы дома. Нужно понять для себя, что больше всего раздражает в любимом человеке. Быт может приносить удовольствие, если все делаете вместе.

• Понять для себя, за что боретесь в отношениях с партнером. После этого лучше от этого избавиться, что поможет заменить бытовые вещи на интересную жизнь.

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Кроме того, психолог посоветовала влюбленным поиграть между собой в игру. Для этого нужно будет включить фантазию и представить, что это не ваш муж или жена, а человек, которого хочется влюбить. Что сделаете для того, чтобы отношения стали легкими и кайфовать?