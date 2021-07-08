Домашние обязанности

Иногда партнеры сразу договариваются, кто какими делами заниматься дома. Однако бывают случаи, когда из-за работы или иной занятость, они не так часто бывают дома, поэтому в вопросе быта особо нечего делить.

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Однако тогда влюбленным следует договориться, что распределять "роли" они будут непосредственно во время каждого процесса.



Уборка дома / Фото Westend61

Обеспечить комфорт партнеру

Нельзя жить в постоянно стрессе, чтобы обеспечить комфортную жизнь кому-то другому. То есть не нужно подстраиваться под человека или для кого-то меняться. Или компромисс, или зачем такие отношения.

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Обязательно – свадьба

Никто, кроме двух влюбленных, не должен решать, нужна ли свадьбы. Однако это касается и многих других вопросов: заводить собаку, покупать квартиру или рожать детей.