Плачет каждый раз, когда малыша забирают: видео трогательного знакомства мальчика с сестрой

Мать Эшлин Уильямс, возвращаясь с младенцем домой, очень переживала, что старший сын Брукс может начать ревновать. Однако мальчик не мог перестать улыбаться, когда наконец встретился со своей сестрой.

На видео, которое опубликовала семья, видно, что Брукс начал плакать, когда девочку от него забрали. "Ты хочешь, чтобы она вернулась? Хорошо-хорошо", — сообщила мама.

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Как только сестру вернули, улыбка Брукса вернулась и он с любовью смотрел на девочку.

"Это было действительно сладко, он уже так ее любит. Нас покорила его реакция", — добавила мама.

В социальных сетях видео активно начало распространяться и под ним люди оставляли свои комментарии:

"Моя мама прислала мне этот ролик и написала, что лучше бы я так отреагировал на рождение младшей сестры. А я убежал и начал кричать".

"Вот так выглядит искренняя и чистая любовь".

"Видео буквально тронуло все струны моей души. Пойду напишу своему старшему брату".

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Смотрите видео: как мальчик отреагировал на сестру