Плаче щоразу, коли малюка забирають: відео зворушливого знайомства хлопчика з сестрою

Мати Ешлін Вільямс, повертаючись з немовлям додому, дуже переживала, що старший син Брукс може почати ревнувати. Проте хлопчик не міг перестати посміхатися, коли нарешті зустрівся зі своєю сестрою.

На відео, яке опублікувала сім'я, видно, що Брукс почав плакати, коли дівчинку від нього забрали. "Ти хочеш, щоб вона повернулася? Добре-добре", – повідомила мама.

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Як тільки сестру повернули, посмішка Брукса повернулася й він з любов'ю дивився на дівчинку.

"Це було справді солодко, він уже так її любить. Нас підкорила його реакція", – додала мама.

У соціальних мережах відео активно почало поширюватися й під ним люди залишали свої коментарі:

"Моя мама прислала мені цей ролик і написала, що краще б я так відреагував на народження молодшої сестри. А я втік і почав кричати".

"Ось так виглядає щира і чиста любов".

"Відео буквально зворушило всі струни моєї душі. Піду напишу своєму старшому братові".

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Дивіться відео: як хлопчик відреагував на сестру