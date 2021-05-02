Ко дню младенца, который в Украине отмечают 2 мая, мы подготовили для вас интересные факты о новорожденных, а также веселую подборку видео о том, как эти милые малыши познают мир.
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Интересные факты о новорожденных
- Группа крови ребенка не всегда будет такой, как у ее мамы или папы, а может стать суммарной обоих родителей.
- Вкусовых рецепторов у новорожденный втрое больше, чем у взрослых.
- Размер глаз неизменный от рождения и уже никогда не меняется в течении жизни.
- Однако, цвет глаз у всех младенцев одинаково голубой, отличается он лишь оттенком: серый или небесный. После 6 месяцев глаза могут измениться и стать карими или зелеными, или же остаться голубыми.
- До 3 недель от роду у детей не текут слезы во время плача, поскольку слезные железы еще не функционируют.
- Скелет новорожденного состоит примерно из 300 костей. Однако в процессе взросления их количество сокращается до двухсот, поскольку некоторые кости срастаются между собой.
- С первых дней жизни дети видят сны.
- Новорожденные дети имеют естественный инстинкт, поэтому они умеют плавать. Он сохраняется примерно до шести месяцев, затем он исчезает. В дальнейшем приходится заново учиться утраченному мастерству.
Младенцы умеют плавать / Фото sethcasteel
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