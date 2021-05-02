Ко дню младенца, который в Украине отмечают 2 мая, мы подготовили для вас интересные факты о новорожденных, а также веселую подборку видео о том, как эти милые малыши познают мир.

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Интересные факты о новорожденных

  • Группа крови ребенка не всегда будет такой, как у ее мамы или папы, а может стать суммарной обоих родителей.
  • Вкусовых рецепторов у новорожденный втрое больше, чем у взрослых.
  • Размер глаз неизменный от рождения и уже никогда не меняется в течении жизни.
  • Однако, цвет глаз у всех младенцев одинаково голубой, отличается он лишь оттенком: серый или небесный. После 6 месяцев глаза могут измениться и стать карими или зелеными, или же остаться голубыми.
  • До 3 недель от роду у детей не текут слезы во время плача, поскольку слезные железы еще не функционируют.
  • Скелет новорожденного состоит примерно из 300 костей. Однако в процессе взросления их количество сокращается до двухсот, поскольку некоторые кости срастаются между собой.
  • С первых дней жизни дети видят сны.
  • Новорожденные дети имеют естественный инстинкт, поэтому они умеют плавать. Он сохраняется примерно до шести месяцев, затем он исчезает. В дальнейшем приходится заново учиться утраченному мастерству.


Младенцы умеют плавать / Фото sethcasteel

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