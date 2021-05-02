До дня немовляти, який в Україні відзначають 2 травня, ми підготували для вас цікаві факти про новонароджених, а також веселу добірку відео про те, як ці милі малюки пізнають світ.
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Цікаві факти про немовлят
- Група крові дитини не завжди буде такою, як у її мами чи тата, а може стати сумарною від обох батьків.
- Смакових рецепторів у новонароджений втричі більше, ніж у дорослих.
- Розмір очей сталий від народження і вже ніколи не змінюється впродовж життя.
- Однак, колір очей у всіх немовлят однаково блакитний, відрізняється він лише відтінком: сірий чи небесний. Після 6 місяців очі можуть змінитися і стати карими чи зеленими, або ж залишитися блакитними.
- До 3 тижнів від народження у дітей не течуть сльози під час плачу, оскільки слізні залози ще не функціонують.
- Скелет немовляти складається приблизно із 300 кісток. Проте в процесі дорослішання їх кількість скорочується до двохсот, оскільки деякі кістки зростаються між собою.
- З перших днів життя діти бачать сни.
- Новонароджені діти мають природний інстинкт, тому вони вміють плавати. Він зберігається приблизно до шести місяців, потім він зникає. Надалі доводиться заново вчитися втраченої майстерності.
Немовлята вміють плавати / Фото sethcasteel
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