Вернуть любой ценой и потерянный смысл жизни: почему хочется восстановить прежние отношения
В момент расставания все то, что не устраивало двух влюбленных, затмевает теплые и добрые воспоминания. Любовь обесценивается и остается в стороне, ожидая своего "звездного часа" – произвести фурор в нужное время.
Источник:Elle
Время, которое можно назвать, как "архив отношений" наступает в момент, когда страсти угасают, а видеть каждый день объект страданий уже невозможно. Тогда и начинают выплывать хорошие воспоминания, из-за чего появляется грусть, ведь объект мечтаний теперь недоступен.
Интересно Как социальные сети разрушают отношения: 4 распространенные проблемы
Дружить с бывшими партнерами можно в случае, если отношения действительно по определенной причине себя исчерпали. Но приходит время, когда нужно научиться воспринимать человека как часть своей прошлой жизни. Сложность заключается в том, что у одного партнера все закончилось, а другой из последних сил пытается ухватиться за прошлое и вернуть связь.
Бывшие отношения / Фото Vixen Daily
Из-за этого создается иллюзия отношений. Она похожа на процесс отщипывание от розы увядшие лепестки в надежде, что куцые бутоны создадут эффект букета.
Часто на психологических консультациях о бывших отношениях мужчины и женщины используют такие слова: "меня к нему тянет", "потерянный смысл жизни" или "любой ценой хочу вернуть бывшего".
Любое расставание – это потеря. Проживание потери имеет свои правила:
- Возражения.
- Злость.
- Торг.
- Депрессия.
- Принятия.
Чаще всего в момент расставания человек застревает в одном из пунктов навсегда и живет, например, в состоянии торга: "а давай встретимся", "позвони мне", "посмотри мои новые фото, я похудела или накачался".
Важно Как вернуть в отношения теплые чувства: 5 эффективных советов от психолога
Это бесконечный механизм "чтобы он или она узнали о моих достижениях и очень пожалели, что мы расстались". Возвращение к бывшим – это поиск состояния, которое было "до потери".
Поделиться новостью