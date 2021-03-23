В момент расставания все то, что не устраивало двух влюбленных, затмевает теплые и добрые воспоминания. Любовь обесценивается и остается в стороне, ожидая своего "звездного часа" – произвести фурор в нужное время.

Время, которое можно назвать, как "архив отношений" наступает в момент, когда страсти угасают, а видеть каждый день объект страданий уже невозможно. Тогда и начинают выплывать хорошие воспоминания, из-за чего появляется грусть, ведь объект мечтаний теперь недоступен.

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Дружить с бывшими партнерами можно в случае, если отношения действительно по определенной причине себя исчерпали. Но приходит время, когда нужно научиться воспринимать человека как часть своей прошлой жизни. Сложность заключается в том, что у одного партнера все закончилось, а другой из последних сил пытается ухватиться за прошлое и вернуть связь.



Бывшие отношения / Фото Vixen Daily

Из-за этого создается иллюзия отношений. Она похожа на процесс отщипывание от розы увядшие лепестки в надежде, что куцые бутоны создадут эффект букета.

Часто на психологических консультациях о бывших отношениях мужчины и женщины используют такие слова: "меня к нему тянет", "потерянный смысл жизни" или "любой ценой хочу вернуть бывшего".

Любое расставание – это потеря. Проживание потери имеет свои правила:

Возражения.

Злость.

Торг.

Депрессия.

Принятия.

Чаще всего в момент расставания человек застревает в одном из пунктов навсегда и живет, например, в состоянии торга: "а давай встретимся", "позвони мне", "посмотри мои новые фото, я похудела или накачался".

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Это бесконечный механизм "чтобы он или она узнали о моих достижениях и очень пожалели, что мы расстались". Возвращение к бывшим – это поиск состояния, которое было "до потери".