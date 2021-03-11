Часто пары сообщают, что их отношения охладели. Такие критические периоды – распространенная проблема. Психолог и сексолог Наталья Ежова дала советы, как подогреть отношения и вернуть чувства.

Проверьте, с кем вы спите в постели

Возможно, между вами спит ребенок, кот или просто лежит подушка. Если какая-то вещь или животное в постели, то между вами уже "гуляет ветер".

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Для ребенка должна быть рядом отдельная кроватка, куда вы будете его перекладывать на время сна. А еще лучше обустроить детскую комнату. Также ни в коем случае не ложитесь в разные кровати, так как важно спать вместе и обмениваться энергией.

Разговаривайте и слушайте

Простой разговор поддерживает теплые отношения. В них должна быть не только телефонная переписка или просмотр кино вместе, а живой диалог. Во время разговора важно внимательно слушать партнера. После того, как задали вопрос, не думайте, что скажете дальше, а слушайте собеседника.



Говорите и слушайте / Фото Jewish Family Services​

Не старайтесь продумать ваш диалог наперед. Интересуйтесь, что рассказывает партнер, задавайте уточняющие вопросы, чтобы узнать еще больше информации и сократить расстояние между вами. Сами тоже рассказывайте о своих достижениях, о том, как прошел день, о чем вы мечтаете, и как хотели бы провести ближайшие выходные или где отдохнуть.

Не забывайте о тактильном контакте

Обязательно должны присутствовать объятия, любые прикосновения, нежные поцелуи в щечку. Исследования американских ученых доказали, что объятия стимулируют выработку гормона радости окситоцина. А это также подогревает отношения.



Тактильный контакт / Фото Freepik

Ешьте вместе

Когда вы едите вместе, то проводите время друг с другом. Это самое главное. А еще во время совместного ужина, например, объединяются все вышеупомянутые пункты. Заведите такую традицию.

Каждой паре иметь общую, только вашу традицию. Вы можете, например, танцевать вместе утром, бегать, заниматься спортом, практиковать медитацию. Такие вещи очень сближают.

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Контактируйте глазами

Хоть это и происходит во время диалога, но важно отдельно акцентировать этот пункт, чтобы подчеркнуть его важность. Хотя бы раз в день выделите время и спокойно посмотрите друг другу в глаза. Не зря говорят, что глаза – зеркало души. Это действительно так, поэтому такой контакт очень нужен в отношениях.