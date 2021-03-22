Социальные сети могут быть иметь положительный вклад для отношений влюбленных, ведь помогают постоянно оставаться на связи. Однако одновременно могут стать и причиной серьезной проблемы в коммуникации.

Слишком высокие ожидания от того, какими должны быть отношения

После того как в социальных сетях насмотришься десятки фото и видео вечно влюбленных пар, начинает казаться ощущение, что отношения должны быть такими же сладкими и красивыми.

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Однако вокруг реальность и быт, где есть случайно разбитая чашка, куча посуды, встречи с родителями на выходных и вовсе не инстаграмные пижамы. Однако проблемы вовсе не в отношениях, а в восприятии социальных сетей.



Высокие ожидания / Фото The HotFridayTalks

Сравнение своего партнера по определенным блогерам

Бессознательно, но достаточно многие люди делают это постоянно. Из-за этого могут начать менять своего партнера, подбирая ему другой стиль одежды, как у звезды или блогера. Однако, хочет этого любимый или любимая? Такое поведение может стать причиной ссор и даже разрыва отношений.



Сравнение / Фото MindBodyGreen

Неумение обсуждать проблемы

Это происходит, потому что складывается впечатление, что у других влюбленных все прекрасно и они живут идеальной жизнью. Это самая распространенная причина, почему влюбленные не могут вовремя признавать наличие разногласий, сложных ситуаций или вовремя их решать. Как результат, недосказанности, непонимание и тотальное недоверие.

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Неуверенность в себе

Чем больше листаешь ленту, тем больше видишь идеальных людей, а под их фото – лайки своего партнера. Здесь вопрос не в ревности или в самом комментарии, состоящем из трех огоньков. А в том, что такое поведение вызывает чувство неполноценности, развивая неуверенность в себе и в отношениях.