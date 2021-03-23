У момент розставання усе те, що не влаштовувало двох закоханих, затьмарює теплі та добрі спогади. Любов знецінюється і залишається в стороні, очікуючи свого "зоряного часу" – зробити фурор в потрібний час.

Час, який можна назвати, як "архів стосунків" настає в момент, коли пристрасті згасають, а бачити щодня об'єкт страждань вже неможливо. Тоді й починають випливати гарні спогади, через що з'являється смуток, адже об'єкт мрій тепер недоступний.

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Дружити з колишніми партнерами можна у випадку, якщо стосунки дійсно з певної причини себе вичерпали. Проте приходить час, коли потрібно навчитися сприймати людину, як частину свого минулого життя. Складність полягає в тому, що в одного партнера все закінчилося, а інший з останніх сил намагається вхопитися за минуле та повернути той зв'язок.



Колишні стосунки / Фото Vixen Daily

Через це створюється ілюзія відносин. Вона схожа на процес відщипування від троянди зів'ялі пелюстки в надії, що куці бутони створять ефект букета.

Часто на психологічних консультаціях щодо колишніх стосунків чоловіки й жінки використовують такі слова: "мене до нього тягне", "втрачений сенс життя" або "за будь-яку ціну хочу повернути колишнього".

Будь-яке розставання – це втрата. Проживання втрати має свої правила:

Заперечення.

Злість.

Торг.

Депресія.

Прийняття.

Найчастіше в момент розставання людина застряє в одному з пунктів назавжди й живе, наприклад, в стані торгу: "а давай зустрінемося", "подзвони мені", "поглянь мої нові фото, я схудла або накачався".

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Це нескінченний механізм "щоб він чи вона дізналися про мої досягнення і дуже пошкодували, що ми розлучилися". Повернення до колишніх – це пошук стану, який був "до втрати".