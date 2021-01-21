Контролирующие родители – это огромная проблема. Многие матерей и отцов не способны и во взрослом возрасте прекратить следить за ребенком. Тем самым, передавая проблему контроля ему по наследству.

Люди, которые выросли с контролирующими родителями, имеют чувство страха. Они сами над собой усиливают контроль. Пятнадцать раз перепроверят кран, подергают ручку от входной двери – вдруг открыты. Об этом изданию Новое время сообщил практикующий психолог Михаил Лабковский.

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Вся эта нездоровая конструкция может привести и к обсессивно-компульсивному расстройству, когда человек просто с ума сходит, проверяя все, что попадается ему на глаза. Конечно, чтобы это расстройство появилось, надо иметь к нему склонность. Но типичная схема выглядит именно так. ⠀

Основные проблемы

► Нарушение личных границ ⠀

Если вы лезете в дневник, переписки, сообщения в телефоне и пытаетесь выведать о ребенке всю информацию, ваш наследник вырастает с не очень адекватным представлением о том, где заканчивается "мое" и начинается чужое.



Поиск в телефоне / Фото Decipher Tools

Во-первых, нарушение личных границ травмирует. Когда папа с мамой знают все о влюбленности, симпатии, неудачах и победах ребенка, которыми он не собирался делиться, возникает чувство страха. У ребенка пропадает чувство собственной целостности, возникает чувство, что за ним постоянно следят. Это может привести к страхам и тревогам, а в худшем случае – к генерализованному тревожному расстройству.

Генерализованное тревожное расстройство характеризуется чрезмерными, частыми переживаниями по различным опасностям, которые могут случиться в будущем. Эти переживания касаются типичных для всех людей тем: здоровье, безопасность собственная и родных, успешная сдача экзаменов, финансовая ситуация, социальные отношения.



Однако они чрезмерно выражены, без существенных на то оснований, и вызывают эмоциональный дистресс, постоянное чувство тревоги, телесной напряжения. Соответственно постоянные переживания и тревога приводят к усталости, нарушения памяти и внимания, расстройствам сна, ухудшение качества жизни.

Во-вторых, вырастая, ребенок не будет иметь своего собственного представления о границах. Он не будет их соблюдать в отношениях с партнером или партнершей – семейный абьюз. К своим детям станет вести себя крайне контролирующее.

► Тревожность

Родители контролируют не в зло. Они искренне боятся за ребенка, но их страх не совсем адекватный, поэтому и проявляется в виде гиперконтроля.

Дети хорошо читают родительские эмоции. Они понимают, что родители не диктаторы, а просто за них беспокоятся. Но папа с мамой не будут стоять у ребенка за спиной, когда он будет сдавать контрольную в школе, когда пойдет на собеседование, когда начнет завязывать первые отношения. Тогда ребенок будет чувствовать страх. ⠀

Он будет чувствовать, что мир полон ужасов и опасностей. Ему будет очень сложно с проявлением инициативы, с чувством ответственности.



Чувство страха / Фото Daily Record

Когда тебя все время контролируют, тебе не надо нести за себя ответственность. Не надо делать самостоятельный выбор, проявлять себя, принимать решения. Но как же быть, если человек, выросший на таких установках, стал уже совсем взрослой? Как ему справиться с бытовыми задачами, с жизнью? ⠀

Такие люди становятся крайне беспомощными, а в худшем случае – находят тех "палачей", которые примут этот контроль на себя.

Часто женщины, которые выросли в гипер контролирующих родителей, становятся жертвами домашнего насилия. Мужчины тоже, и порой они страдают еще больше, ведь в нашем обществе на мужчинах лежит негласный запрет жаловаться на то, что с ним ведут себя агрессивно и угнетают. ⠀⠀

Как справиться с тревожностью и контролем ⠀

► Поработайте со своими мыслями. Каждый раз, когда хочется позвонить своему 20-летнему ребенку и спросить, какие на нем носки, или открыть компьютер и залезть в отчет, который вы уже сдали, спросите себя: ⠀⠀

А мне это поможет? ⠀

Смогу ли я на самом деле повлиять на эту ситуацию? ⠀

Выгодно мне тратить на это время? ⠀

Какую цель я преследую? ⠀⠀

Когда вы умом поймете, что ваш контроль лишний, вам станет намного легче. ⠀⠀

► Если накатила тревога и срочно хочется все контролировать, сядьте поудобнее и начните концентрироваться на своем дыхании. Почувствуйте каждый вдох и каждый выдох.

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Если с дыханием это не работает, возьмите стакан воды и пейте ее маленькими глоточками, сосредоточившись на каждом глотке. ⠀⠀