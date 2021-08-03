Правительство поддержало законопроект, разработанный Министерством социальной политики, который предусматривает увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или при усыновлении.

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"Это не окончательное увеличение: с 2023 года и далее предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки", — отметил Денис Шмыгаль.

Сколько будут платить:

Первый ребенок – 50 тысяч.

ребенок – 50 тысяч. Второй – 100 тысяч.

– 100 тысяч. Третий – 150 тысяч.



Сумма выплат / Скриншот с видео 1 + 1

Четверть от суммы родители получат однократно сразу после рождения ребенка, а остальное поделят на 3 года и будут выплачивать равными частями ежемесячно.

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Сколько получают родители

С 30 июня 2014 помощь при рождении ребенка остается неизменной – 41280 гривен независимо, какой по очереди ребенок родился в семье. Из них 10320 гривен сразу выплачивают, а затем по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 3 лет.