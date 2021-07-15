За первое полугодие 2021 года самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

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Для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина.

Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина. Для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Однако часть молодых родителей решила подобрать оригинальные и редкие имена для своих детей.

Для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.



Имена для мальчиков / Фото Getty Images

Для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.