Видео Сиерры в социальной сети тикток стало вирусным, собрав более 10,5 миллиона просмотров и 2,7 миллиона лайков. В нем женщина рассказала о собственных наблюдениях по отношению других людей к ее ребенку в зависимости от того, считают они ее девочкой или мальчиком.

Интересно Разный цвет кожи, волос и глаз у близнецов: почему братья не похожи друг на друга – фото, видео

"Как только я поняла это, оно поразило меня", — заявила Сиерра перед тем, как поделиться своим открытием. Оказывается, когда люди думают, что ее маленькая Лили мальчик, они преимущественно комментируют ее силу и возможности. А когда она одета в розовый цвет, они указывают на ее внешний вид и стиль.

Раннее детство – это важнейшее время идентичности человека. В этот период формируется то, как мы видим себя в этом мире. Обычно дети получают информацию от близких людей: родителей, опекунов, членов семьи и учителей. Именно они учат, как должны и не должны вести себя девочки и мальчики, мужчины и женщины.

Важно Я не дам тебе умереть, – беременная женщина спасла девочек, которые едва не утонули из-за шторма

Часто взрослые мало думают о том, как влияют на ребенка, а также на его роль в обществе. Этот гендерно-дискриминационный процесс можно рассматривать как раннее "программирование", когда малыш является наиболее уязвимым. При этом многие взрослые не видят ничего плохого в таком совершенно разном подходе к девочкам и мальчиков.