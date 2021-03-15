Женщинам с детьми до трех лет и беременным вскоре могут позволить работать ночью. Сейчас это официально запрещено законом.

Соответствующую идею внесли в проект закона №4174. Им хотят внести изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей в сфере труда.

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Что изменит законопроект

Законопроект разработали для обеспечения равных возможностей в сфере труда. Так нардепы хотят уменьшить гендерный дисбаланс.

Проектом, в частности, предлагается дополнить Кодекс законов о труде Украины положениями относительно работы работников с семейными обязанностями и лиц, выполняющих домашний труд.

Поэтому женщин могут привлекать к:

работам в ночное время,

к сверхурочным работам и работам в выходные дни,

направлять в командировку беременных женщин и женщин, которые имеют детей в возрасте до трех лет.

Однако важен нюанс: все это будет возможно только при письменном согласии женщины.

Сейчас же украинское законодательство устанавливает полный запрет такого труда.

Когда рассмотрят законопроект

Комитет по вопросам социальной политики на заседании 15 марта рассмотрел этот законопроект. На следующем заседании планируют заслушать автора законопроекта Ирину Констанкевич.

Когда же его будут рассматривать нардепы в зале – пока неизвестно.