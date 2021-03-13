В Раде хотят увеличить материальную помощь при рождении первого ребенка
Глава профильного комитета Верховной Рады Данил Гетманцев предложил увеличить размер материальной помощи при рождении первого ребенка. Он аргументировал это тем, что размер помощи с 2014 года упал в долларовом эквиваленте в разы.
Источник:фейсбук Данила Гетманцева
Нардеп отметил, что с 2021 года государственный бюджет получил на 1 миллиард гривен акцизного налога больше, благодаря действиям налоговой и фискальной служб, которые продолжают борьбу с рынком фальсификата.
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Он отметил, что это позволит наполнить бюджет страны более чем на 10 млрд гривен ежегодно.
Этих средств хватит на самый важный вопрос – увеличение помощи при рождении ребенка. Да, рождаемость в Украине с каждым годом уменьшается на 5%. Это связано со многими негативными факторами. Однако, одним из самых ключевых показателей воздействия на тенденцию рождаемости является выплата помощи при рождении ребенка,
– считает Гетманцев.
Он обратил внимание, что с 2014 года не менялась сумма выплат родителям за рождение первого ребенка. В национальной валюте она составляет 41 280 гривен, однако в долларовом эквиваленте эта сумма снизилась с 2 612 до 1 490 долларов.
Гетманцев предложил начать процесс по установлению таких сумм выплат:
- 50 тысяч гривен – при рождении первого ребенка,
- 100 тысяч гривен – при рождении второго ребенка,
- 150 тысяч гривен – при рождении третьего и каждого следующего ребенка.
При таких размерах материальной помощи в соответствующий фонд необходимо ежегодно вкладывать 11,5 млрд гривен, которые, по словам Гетманцева, будут поступать путем процесса вывода рынка алкоголя из тени. Он также добавил, что намерен подать данную законодательную инициативу в проект государственного бюджета на 2022 год.
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