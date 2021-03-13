Глава профильного комитета Верховной Рады Данил Гетманцев предложил увеличить размер материальной помощи при рождении первого ребенка. Он аргументировал это тем, что размер помощи с 2014 года упал в долларовом эквиваленте в разы.

Нардеп отметил, что с 2021 года государственный бюджет получил на 1 миллиард гривен акцизного налога больше, благодаря действиям налоговой и фискальной служб, которые продолжают борьбу с рынком фальсификата.

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Он отметил, что это позволит наполнить бюджет страны более чем на 10 млрд гривен ежегодно.

Этих средств хватит на самый важный вопрос – увеличение помощи при рождении ребенка. Да, рождаемость в Украине с каждым годом уменьшается на 5%. Это связано со многими негативными факторами. Однако, одним из самых ключевых показателей воздействия на тенденцию рождаемости является выплата помощи при рождении ребенка,

– считает Гетманцев.

Он обратил внимание, что с 2014 года не менялась сумма выплат родителям за рождение первого ребенка. В национальной валюте она составляет 41 280 гривен, однако в долларовом эквиваленте эта сумма снизилась с 2 612 до 1 490 долларов.

Гетманцев предложил начать процесс по установлению таких сумм выплат:

50 тысяч гривен – при рождении первого ребенка,

100 тысяч гривен – при рождении второго ребенка,

150 тысяч гривен – при рождении третьего и каждого следующего ребенка.

При таких размерах материальной помощи в соответствующий фонд необходимо ежегодно вкладывать 11,5 млрд гривен, которые, по словам Гетманцева, будут поступать путем процесса вывода рынка алкоголя из тени. Он также добавил, что намерен подать данную законодательную инициативу в проект государственного бюджета на 2022 год.