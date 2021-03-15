Жінкам із дітьми до трьох років та вагітним незабаром можуть дозволити працювати вночі. Наразі це офіційно заборонено законом.

Відповідну ідею внесли у проєкт закону №4174. Ним хочуть внести зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей у сфері праці.

До речі У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини

Що змінить законопроєкт

Законопроект розробили задля забезпечення рівних можливостей у сфері праці. Так нардепи хочуть зменшити гендерний дисбаланс.

Проектом, зокрема, пропонується доповнити Кодекс законів про працю України положеннями щодо роботи працівників із сімейними обов'язками та осіб, які виконують домашню працю.

Відтак жінок можуть залучати до:

робіт у нічний час,

до надурочних робіт і робіт у вихідні дні,

направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Однак важливий нюанс: усе це буде можливим тільки за письмової згоди жінки.

Наразі ж українське законодавтсво встановлює повну заборону такої праці.

Коли розглянуть законопроєкт

Комітет з питань соціальної політики на засіданні 15 березня розглянув цей законопроєкт. На наступному засіданні планують заслухати автора законопроєкту Ірину Констанкевич.

Коли ж його розглядатимуть нардепи у залі – наразі невідомо.