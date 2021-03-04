В американки Джессики очень активные дочери, поэтому их достаточно сложно уложить спать. Перед сном сестры бегают домом, а затем через эмоции долго не могут уснуть. Женщина не ругала девочек за их гиперактивность, однако придумала маленькую хитрость.

Когда Джессика гуляла торговым центром, она заметила магазин, в котором продавались красивые пижамы для детей. Тогда мама и придумала способ, как укладывать дочерей спать.

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Женщина купила красивые наряды для сна и подарила их девочкам. При этом отметив, что новые пижамы светятся в темноте. Однако, чтобы это произошло, перед сном нужно их хорошо насытить светом от ламп.

Девучки были в восторге, поэтому теперь каждый вечер они не бегают домом, а лежат под светом. Через некоторое время сестры засыпают на полу, а родители осторожно перекладывают их в постели.



Девочки насыщают пижамы светом / Фото Metro

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Метод Джессики быстро стал вирусным в социальных сетях. Пользователей очень развеселила идея и многие захотели попробовать воспользоваться идеей.