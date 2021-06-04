Свадебная фотография – это поле с безграничными творческими возможностями, что требуют большего признания.
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Фотографы различными способами пытаются демонстрировать любовь в своих кадрах. Моменты, эмоции и свет – главные ингредиенты, а невеста и жених – важнейшие персонажи. Однако важно не забывать о друзьях, родственниках, которые помогают создать уютную атмосферу.
Жюри конкурса состоит из международных фотографов, которые наиболее признанные в этой области. В новом голосовании судьями были:
- Эринн Крисман (США).
- Хесус Очоа (Колумбия).
- Ариэль Хабер (Аргентина).
Организаторы конкурса сообщили, что они награждают самые удивительные, эмоциональные и инновационные кадры, чтобы оценить талант их авторов.
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Смотрите фото победителей конкурса: