Свадебная фотография – это поле с безграничными творческими возможностями, что требуют большего признания.

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Фотографы различными способами пытаются демонстрировать любовь в своих кадрах. Моменты, эмоции и свет – главные ингредиенты, а невеста и жених – важнейшие персонажи. Однако важно не забывать о друзьях, родственниках, которые помогают создать уютную атмосферу.

Жюри конкурса состоит из международных фотографов, которые наиболее признанные в этой области. В новом голосовании судьями были:

Эринн Крисман (США).

Хесус Очоа (Колумбия).

Ариэль Хабер (Аргентина).

Организаторы конкурса сообщили, что они награждают самые удивительные, эмоциональные и инновационные кадры, чтобы оценить талант их авторов.

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Смотрите фото победителей конкурса: