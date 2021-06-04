Весільна фотографія – це поле з безмежними творчими можливостями, що потребує більшого визнання.
Цікаво Найкращий друг у сукні замість нареченої: як розіграли нареченого на весіллі – відео та фото
Фотографи різними способами намагаються демонструвати любов у своїх кадрах. Моменти, емоції та світло – головні інгредієнти, а наречена та наречений – найважливіші персонажі. Проте важливо не забувати про друзів, родичів, які допомагають створити затишну атмосферу.
Журі конкурсу складається з міжнародних фотографів, які найбільш визнані у цій галузі. У новому голосуванні суддями були:
- Ерінн Крісман (США).
- Хесус Очоа (Колумбія).
- Аріель Хабер (Аргентина).
Організатори конкурси повідомили, що вони нагороджують найбільш дивовижні, емоційні та інноваційні кадри, щоб оцінити талант їх авторів.
Читайте також Наречений втік з весілля, проте йому швидко знайшли заміну серед гостей: кого обрала наречена
Дивіться фото переможців конкурсу: