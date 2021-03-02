Я не відпущу тебе більше, – зворушливе відео першої зустрічі 3-річної дівчинки із сестричкою
В соціальних мережах вірусним стало відео, на якому 3-річна Моллі вперше зустрічається зі своєю молодшою сестрою. Дівчинка постійно обіймала крихітку та не могла відвести від неї погляду.
Джерело:Daily Mail
За кадром було чути, що мама дівчаток пояснювала старшій донечці, як поводитися з малюком та що потрібно робити.
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Тоді Моллі промовила неймовірно зворушливу фразу: "Ти щойно вийшла з живота мами. Я не кину тебе. Я не відпущу тебе більше".
Жінка була переповнена емоціями, побачивши зв'язок двох сестер. Вона також додала, що тоді відбулося щось дуже важливе. Тим часом 3-річна дівчинка продовжувала говорити, наскільки її молодша сестричка мила.
У коментарях під відео люди ділилися історіями своїх дітей і їх реакцій на появу в будинку братика чи сестрички. Більшість коментаторів переконані, що це одна з найбільш милих речей, яку можна було б побачити.
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