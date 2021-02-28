Дочь, которой 28 лет, подарила матери свадебную фотосессию, какой она никогда не имела. Кадры стали вирусными в Китае.

Папа девушки, которую зовут Ма Эр, умер много лет назад. Родители так и не успели сделать свадебные фото, поэтому дочь решила это изменить.

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"Мой отец обещал маме свадебную фотосессию до того, как его не стало 21 год назад. Теперь, когда я взрослый человек, я хочу выполнить это обещание", – рассказала Ма Эр.

Девушка отметила, что все женщины мечтают о свадебном платье и ее 63-летняя мама не исключение. "Она жертвовала всю свою жизнь, чтобы воспитать детей. Однако так никогда и не надевала свадебного платья. Я бы хотела позволить маме увидеть себя красивой", – добавила девушка.

После смерти мужа мать больше не выходила замуж. Женщина воспитывала детей, а также 20 лет работала уборщицей. "Кроме уборки улиц, моя мама работает по совместительству на заводе. Мы не считаем, что она должна это делать, учитывая ее возраст. Однако не смогли ее остановить", – сообщила дочь.

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Ма Эр призналась, что она бывала во многих местах, но теперь ее постоянно тянет домой, к маме. Девушка хочет ей помогать и "потратить столько времени, сколько смогу, чтобы вознаградить лучшую маму в мире".

Смотрите фото, которые сделала Ма Эр с мамой: