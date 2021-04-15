Момент, коли подружжя возз'єдналося, працівники "Baily House Care Home" зафіксували на відео.

Цікаво 50 років з дня весілля: які вражаючі кадри відтворили закохані на важливу для них річницю

Сам ролик поширили на сторінці пансіонату для людей похилого віку у Фейсбук. "Наша мила Мері сьогодні була дуже здивована. Її коханий чоловік Гордон приїхав жити сюди в "Baily House" разом з нею, після того, як вони не бачилися кілька місяців. Це було дуже емоційне возз'єднання", – підписали допис працівники пансіонату.

Відео отримало понад 30 тисяч коментарів від людей, які стверджували, що після побаченого не могли стримати сліз.

Дивіться зворушливе відео зустрічі Мері та Гордона: