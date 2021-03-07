София Уилкокс, которой 20 лет, сделала трогательный подарок своему отчиму Брайану Сандуски. Девушка подготовила коллаж из записок, которые мужчина прикреплял к ее двери в детстве.

Девушка сохранила абсолютно все его сообщения, чтобы однажды показать отчиму, как много для нее значит его поддержка.

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Под видео с реакцией мужчины София Уилкокс оставила подпись: "Во время учебы в средней школе отчим каждый день оставлял записку на моей двери, чтобы вдохновлять меня. С тех пор прошло 6 лет. Сегодня я отдаю ему эти записи".

Мужчина не смог сдержать слез и заплакал от такого трогательного подарка. "Он был переполнен эмоциями. Он понятия не имел, что я сохранила все записки. Я берегла их, потому что они помогали мне чувствовать любовь и заботу отчима", – добавила девушка.

София призналась, что записок так было много, что она сбилась с их количества. Среди них были такие фразы: "Сегодняшнее слово – сила", "Желаю тебе такого же прекрасного дня, как ты сама", "Ты великолепна. Любой такой. Живи так", "Все получится".

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Смотрите видео: какая была реакция мужчины на подарок