Батькам важливо встановити для дитини чіткі правила щодо кількості часу, проведеного зі смартфоном чи планшетом. Багато лікарів, психологів та науковці не рекомендують використовувати будь-які екрани у віці до 2 років.

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Дітям від 2 до 5 років не рекомендується проводити за екранами більш ніж 1 годину на день з розважальною метою.

Дітям від 5 до 14 років – не більше 2 годин.

Головна небезпека полягає саме в розважальних програмах та іграх, а не у використанні гаджетів для освітніх цілей.



Діти та гаджети / Фото Mobile Marketing Magazine

Не вмикайте телевізор чи комп'ютер для фону під час ігор з дитиною або вживання їжі. Малюк буде постійно відволікатися та швидко втомлюватиметься від необхідності перемикати увагу на різні речі. Пасивний перегляд також вважається як екранний час.

Постійно робіть перерви. Доктор Ларрі Розен рекомендує дітям до 10 років відкладати телефон чи планшет на годину після 40 хвилин використання. При цьому не забувайте пояснювати дитині, чому їй обмежують час або просять вимкнути гаджет.

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Також важливо, аби батьки були прикладом для дитини. Наприклад, за столом відкладайте телефон, планшет та насолоджуйтеся спілкуванням. Також, граючи з дитиною, будьте активним її учасником, а не спостерігачем з телефоном.