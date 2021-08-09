1. Если ребенок внезапно стал очень замкнутым и недоверчивым, причина в самых родителях. По словам психолога, это может быть чрезмерная раздражительность родителей.

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2. Если ребенок нерешительный и робкий, причина может быть во взрослых, которые пытаются чрезмерно помогать в решении задач.

3. Если родители покупают ребенку все, что пожелает, а он дальше забирает чужие игрушки, вероятнее всего ему не дают права выбора.

4. Если малыш стал проявлять ревность или зависть, то это вызвано частым сравнением с кем-то другим.

5. Если ребенок стал часто проявлять агрессию и грубость, скорее всего, в семье он часто сталкивается с этим и берет пример со взрослых.



Агрессия к ребенку / Фото ParentMap

6. Если малыш стал слишком раздражительным, ему просто не хватает родительского внимания. Такими действиями он пытается добиться хоть какой-то реакции родителей, чтобы его заметили.

7. Если ребенок слишком часто врет, это может означать, что в прошлом родители слишком остро или агрессивно отреагировали на его какой-то поступок.

8. Если малыш не проявляет уважения к окружающим, возможно, родители часто указывают ему, что делать и не учитывают его чувства.

9. Если ребенок не может постоять за себя в сложных или конфликтных ситуациях, то, скорее всего, вы ругали его при чужих людях. Так нельзя делать, даже при братьях и сестрах.

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10. Видите в ребенке личность и учитывайте его желания. Это поможет вырастить инициативного, трудолюбивого и реализованного взрослого человека. При этом важно не навязывать ребенку свои желания.