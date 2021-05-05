Тато 3-річної Ави поділився роликом в соціальних мережах, де він зібрав понад мільйона переглядів.

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"Їй було важко сидіти вдома під час пандемії COVID-19. Проте у неї з'явився друг. Його звати Ян – він наш листоноша. Кожен день протягом декількох хвилин вони танцюють", – написав батько.

На відео можна побачити, що дівчинка танцює вдома на дивані, а листоноша в цей момент робить схожі рухи на вулиці. Крім того, незвичайний ритуал помітили й сусіди, які також записали танець Яна на відео.

Дивіться відео: як листоноша танцює з дівчинкою

Він чудовий листоноша та дивовижна людина. Він махає всім і завжди з посмішкою на обличчі. Він дійсно допомагає їй та всім нам подолати цю пандемію,

– зазначив батько дівчинки.

У Яна з'явилося багато шанувальників в соціальних мережах. Крім того, що листоноша танцює з дітьми, він ще й відомий тим, що грає з собаками в будинках на своєму маршруті.



Листоноша / Фото інстаграм

Люди зазначили, що своїми діями чоловік змушує всіх "посміхнутися навіть в цей важкий час".