Несколько лет родители разгадывали кроссворд, который подарил им сын. Тогда мужчина пошутил над родителями, не надеясь, что они его разгадают.

Пенсионеры увлекались разгадыванием разнообразных головоломок, поэтому сын и решил подарить им гигантский кроссворд.

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Он был размером 213 на 213 сантиметров и состоял из 90 тысяч квадратов для 28 тысяч слов. В комплекте шла брошюра с вопросами на 100 страниц.



Подарок для родителей / Фото Reddit

На несколько лет супруги отложили подарок в сторону, и забыли о нем. Однако в 2020 году, когда страны закрывались на локдаун из-за пандемии COVID-19, они вспомнили о кроссворде.

В январе 2021 года родители представили сыну свою работу и пошутили, что теперь ему предстоит проверить, правильные ли ответы они дали.

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Если на решение головоломки ушло более 10 месяцев, сколько потребуется времени на проверку – неизвестно. Однако, судя по размерам полотна, которое висит теперь у родителей на стене, это не один месяц работы.