Джейми Найленд вместо своего отца Ричарда выплатил ипотеку за дом. Реакцию мужчины блоггер снял на видео и разместил в социальных сетях.

Ролик в TikTok быстро собрав большое количество просмотров и комментариев.

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На видео Джейми Найленд отдал отцу ключи от дома. "Я только что позвонил в банк и выплатил все до копейки по ипотеке. Теперь все это твой дом. Клянусь, ты работал всю свою жизнь, а теперь можешь выйти на пенсию", – добавил парень.

Отец думал, что сын шутит и все это розыгрыш, поэтому не сразу поверил в правдивость слов. Когда же понял, что сын не обманывает, расплакался.

"Ты лучший сын в мире. Я оставлю тебе этот дом в наследство. Поэтому он и твой тоже", – ответил Ричард, прежде чем вернуть ключи своему сыну.

Смотрите видео: реакция отца на оплату ипотеки