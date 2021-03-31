По разным причинам дети могут испытывать сильный страх перед животными. И это вполне нормально. Задача родителей – попытаться выяснить причины страха и помочь с ними справиться.

Причины страха

Родителям нужно понять, почему у ребенка возникает этот страх. Это может быть из-за неизвестности, что свойственно детям в определенный период. Или это серьезная фобия, которая мешает в повседневной жизни.

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Она может проявляться, например, когда во время прогулки малыш с родителями видит соседскую собаку, ребенок начинает сильнее сжимать руку мамы или папы, прижиматься или совсем отказаться идти дальше.



Детские страхи / Фото Forsyth Family Magazine

Некоторые люди, как дети, так и взрослые, просто не любят животных. Это равнодушие, а не страх. Это вполне нормально, и к такой реакции ребенка нужно относиться с уважением. Если эта неприязнь не мешает его повседневной жизни, не стоит акцентировать внимание.

Когда ребенок уже умеет разговаривать, стоит обсудить с ним, почему он боится животных. Возможно, он не захочет сразу рассказывать. Однако если страх возник из-за испуга, то простой разговор поможет справиться с проблемой.

Необходимо помочь ребенку научиться отличать редкий случай от общих закономерностей и правду от слухов. Это важно для того, чтобы отличать обычные страхи от реальности.

Как бороться со страхом

В некоторых случаях ребенку нужно встретиться со своим страхом. Стоит научить малыша правильно обращаться с животными и помочь получить положительный опыт в этом деле. Например, если он боится маленьких собак – познакомьте с другим ребенком, у которого есть такая собака.



Встреча со своим страхом / Фото Animal Hearted

Благодаря этому, малыш узнает больше и поймет, нравятся ему собаки или нет. Наблюдая за собакой, взаимодействуя с ним в безопасных обстоятельствах, ребенок осознает свои чувства довольно быстро.

Понимание того, что у каждого животного, как и у человека, есть свой характер, поможет избавиться от иррационального страха перед всеми животными. Полностью избавиться от страха или фобии очень трудно, а маленькие шаги, направленные на это понимание, значительно облегчат страх.

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Бывают случаи, когда страхи и фобии не отступает. Тогда не заставляйте ребенка принимать какие-либо меры. У многих взрослых тоже есть страхи, рациональные и иррациональные. Нужно просто принять страх ребенка и помочь преодолеть его.