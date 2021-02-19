Часто родители не соглашаются на уговоры ребенка завести домашнего любимца по очевидным причинам. Например, потому что нужно выгуливать или возить к ветеринару. Забывая, что животное может быть полезным и научит малыша важных качеств.

► Ответственность

Дети учатся проявлять внимание не только к своим потребностям, но и к потребностям животного. Например, может быть лень выйти на улицу, чтобы выгулять собаку или поменять наполнитель в лотке у кошки, однако понимаем, что это сделать нужно. Животные учат проявлять внимание, заботу и становиться лучше.

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► Проявление доброты

Сложно оставаться равнодушным и злиться, когда на руках сидит маленький котенок, который просит, чтобы его погладили и отогрели.

► Искренность

Животные никогда не обманывают, не скрывают своих чувств. Если домашнего любимца обидеть или отругать, то можно будет увидеть на его лице испуг или огорчения. Если же быть с ним добрым и ласковым, он сразу начнет вилять хвостом или облизывать лицо. Люди часто скрываются за "масками" и не показывают своих настоящих эмоций, поэтому стоит поучиться у животных искренности.



Искренность / Фото Utne

► Уметь сочувствовать

Когда приходите злые или уставшие, животные умеют чувствовать ваше состояние и могут поддержать, лечь рядом, положить голову на колени. Люди часто сосредоточены на своих проблемах и не замечают боли близких людей. У домашних любимцев стоит учиться проявлять внимание и сопереживать.

► Здоровый образ жизни

Без сомнений, появление в доме собаки, заставит ребенка быть более активным, не лениться и не сидеть полдня за компьютерными играми. Теперь ему нужно каждый день по несколько раз гулять с питомцем, а также тренировать его и при этом самому выполнять физические упражнения.



Здоровый образ жизни / Фото Wallpaperflare

► Настоящая дружба

Собака может научить ребенка крепкой дружбе, верности, преданности. Животное никогда не бросит в трудную минуту и не подставит, будет рядом с малышом в минуты одиночества.

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► Бескорыстная любовь

Животные умеют любить просто так, потому что мы есть, даже когда мы злимся и кричим. К сожалению, люди не отличаются постоянством в любви, хотя стоило бы поучиться у воспитанников искренней самоотдачи другому человеку.