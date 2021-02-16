Крім потенційних стосунків, сайти та додатки для знайомств можуть принести у життя ще й проблеми. Як уникнути сталкерів, шантажерів та інших зловмисників – читайте у матеріалі.

Ризики онлайн знайомств

Кетфішинг – це створення фальшивої особистості в соцмережах задля досягнення певної цілі. Особливо поширене його застосування у сервісах для онлайн знайомств.

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Такі люди можуть розповідати різноманітні історії про проблеми у сім'ї, зі здоров'ям чи інші труднощі, аби витягнути гроші.

Заради наживи можуть вдаватися й до секс-шантажу. Під час спілкування "палко закохані прихильники" всіляко намагаються отримати від вас інтимні фото чи відео. Якщо ж це зробити не вдається, то застосовують фотошоп.

В якийсь момент можна отримати шокуючий контент та погрози, що знімки побачать ваші друзі, колеги по роботі або навіть увесь житловий район. Щоб цього не сталося, то треба заплатити – не раз.



Знайомства онлайн / Фото CupidHaven​

Сталкінг – будь-яке нав'язливе переслідування людини з боку однієї особи або групи осіб. На початку знайомства ця людина може бути милою та допитливою, згодом може вдатися до нав’язливих повідомлень і дзвінків, погроз насильства, поширення наклепу, розміщення конфіденційної інформації в інтернеті.

Як знайомитися безпечно

► Не розповідайте про себе багато

Якщо листування здається надзвичайно приємним, не варто одразу довіряти незнайомцям. Краще бути обережним з інформацією, яку поширюєте. Наприклад, особисті дані, місце роботи, фото, за якими вас можна ідентифікувати.

У кращому випадку – вам доведеться все побачення відповідати на нудні питання про роботу. У гіршому – сталкер знатиме, де вас шукати, якщо ви заблокуєте його на сайті для знайомств.



Не розповідайте про себе багато / Фото Christian Mingle

► Не спішіть виходити за межі сервісу для знайомств

Часто в чатах додатків для знайомств не можна надсилати фотографії чи посилання, а тільки текстові повідомлення, GIF-файли чи смайли. Проте це обмеження – запорука безпеки.

Якщо, наприклад, побачення провалиться, то новий знайомий не матиме вашого номера телефону чи сторінок у соцмережах, тому не зможе вас там дістати.

► Сім разів подумайте, один раз заплатіть

Якщо в додатку чи на сайті, який створений для онлайн знайомств, у вас просять грошей, скоріш за все, зустріли шахрая. Не варто переказувати кошти цим людям, наскільки переконливими вони б не були.

Якщо волієте оформити преміум підписку на дейтинговий сервіс, не зайвим буде створити віртуальну картку для оплат в інтернеті.

► Попіклуйтеся про власну безпеку під час першої зустрічі

Першу офлайн зустріч краще призначати в публічному місці, яке добре знаєте. Добиратися на та з побачення варто самостійно – не повідомляйте свою домашню чи робочу адресу та маршрут руху людині, з якою призначена зустріч.

Попередньо повідомте кількох друзів про свої плани, назвіть адресу зустрічі й ім'я людини, до якої ви йдете, відправте їм посилання на акаунт візаві та його чи її номер телефону.



Дайте друзям посилання акаунта / Фото Foxxtales​

Більшість сучасних месенджерів дозволяють ділитися своєю геолокацією. Тож ви можете надіслати рідним GPS-мітку, за якою вони відстежуватимуть ваше пересування під час зустрічі з незнайомцем. Непогано домовитися про контрольний дзвінок і обговорити, що ваші рідні повинні зробити, якщо ви не відповісте на дзвінок: чекати, дзвонити ще кілька разів, їхати за адресою, звернутися в поліцію?

► Видаляйте профіль, а не додаток

Якщо знайомства онлайн вам набридли, недостатньо відправити дейтинговий застосунок у кошик, щоб інші перестали бачити ваш профіль. Переконайтеся, що перед видаленням додатку ви здійснили всі необхідні кроки, аби видалити й свій акаунт.

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Якщо ж ви просто хочете зробити паузу, деякі сервіси для онлайн знайомств дозволяють тимчасово деактивувати акаунт або приховати його для потенційних партнерів.