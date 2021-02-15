Для того, чтобы понять, что ваши отношения – "вместе и навсегда", стоит задать себе несколько вопросов. Честный ответ на них поможет понять, в каком направлении они будут развиваться.

Насколько оба партнера похожи

Из-за "розовых очков" на этот вопрос может быть сложно ответить, ведь романтическое состояние мешает видеть перед собой реального человека.

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Согласно исследованиям, обычно притягиваются друг к другу непохожие партнеры. Однако такие отношения быстро убывают. Для длительного союза важно сходство и нечто общее. Например, могут быть похожи жизненные ценности, ожидания, интересы, уровень образования, представление о том, как лучше проводить свободное время.

Познакомили ли друг друга со своими друзьями

Если человек, с которым вы встречаетесь, открыт для длительных отношений, вероятность, что он познакомит с друзьями или семьей, очень высока. Такими действиями подчеркивается ваша важность в его жизни и наоборот.



Знакомство с друзьями / Фото Her Way

Проявляет ли партнер интерес только к вам

Исследование бессознательного поведения показывает, если человек на самом деле вовлечен в отношения, то невольно сдерживает свое внимание к окружающим. Когда этого не происходит и партнер визуально оценивает других потенциальных кандидатов (или чувствуете это желание в себе), с большой вероятностью можно предположить, что отношения не выдержат испытание временем.

Как партнер реагирует на большее сближение

Человек, который заинтересован в краткосрочных отношениях, как правило, избегает ситуаций, что обычно ассоциируются с проявлением настоящей близости. Ему не свойственны проявления чувств.



Не свойственные проявления чувств / Фото London Mediation Office

Часто такие люди под любым предлогом игнорируют звонки и сообщения или уклоняются от знакомства с близким кругом.

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При этом формально они могут поддерживать разговор о том, как ваши отношения будут развиваться и что вы, как пара, будете делать в будущем, однако сами они не инициируют. То есть на словах не отрицает, что у вашего романа есть будущее, однако сигналы, которые при этом транслирует, могут указывать на то, что не готов к длительным отношениям.