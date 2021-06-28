Часто родителям хочется, чтобы малыш был добрым, хорошим, воспитанным, не прилагая для этого много усилий. Дети – это то, что мама и папа в них вложили, чему учили, как к ним относились, что позволяли.

Интересно 8 простых способов поддержать с детьми здоровые отношения: советы психолога

Если гармоничные отношения нарушены, родительский авторитет потеряно, решить все будет трудно, но возможно.

Игнорируйте провокации со стороны подростка

Подросток будет пытаться провоцировать родителей на ссору, может обманывать или использовать оскорбительные фразы. Маме и папе лучше проявить мудрость и сказать: "Я вижу кто-то своим поведением пытается разгневать меня. Я чувствую себя нехорошо, когда меня открыто обманывают. Лучше поговорим позже, когда ты будешь настроен на спокойный доверительный разговор".



Воспитание подростка / Фото JFCS SNJ

Прекратите развивать свою гордыню

Часто родители могут думать: "Как же так, я ему всю жизнь посвятила, я для него все, а он так со мной". Важно при этом понять, как на самом деле относитесь к своим детям. Стоит пересмотреть свое отношение. Изменившись самостоятельно, можно что-то требовать от детей.

Важно Токсичные ошибки родителей при воспитании 5 действий, что вредят детям

Определите правила поведения

Можно выписать на листе или напечатать, заключить формальное соглашение с ребенком. Однако сначала важно наладить отношения, помириться, пообщаться, простить друг друга. Обязательно подружитесь с сыном и дочерью, не теряйте доверие и контакт.